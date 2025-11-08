Man (77) overleden na botsing op scootmobiel in Barneveld

Ongeluk
Vandaag, 19:37
Een 77-jarige man uit Barneveld is overleden na een ongeluk met zijn scootmobiel. Vrijdag botste de man op een fietser in zijn woonplaats.
Het ongeval gebeurde op de Churchillstraat. Hoe de aanrijding kon plaatsvinden, wordt nog onderzocht. De fietser raakte slechts lichtgewond.
ANP
