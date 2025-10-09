Grote file op A1 bij Barneveld na ongeval met motorrijder: 'Stel je reis uit'

Ongeluk
Vandaag, 08:21 - Update: 48 minuten geleden
De A1 richting Apeldoorn was donderdagochtend afgesloten bij Barneveld na een ongeval met een motorrijder. Daardoor ontstond een flinke file.
Bij het ongeval waren een motorrijder en een witte bestelbus betrokken. De opzittende van de motor was aanspreekbaar, aldus een woordvoerder van de politie tegen Hart van Nederland.
Verkeer richting Apeldoorn werd omgeleid via de A30, A12 en A50 richting Arnhem. Het verkeer dat nog op de A1 stond, werd eerst weggeleid, waarna de weg opnieuw werd afgesloten voor onderzoek en berging.
De afsluiting zorgde voor flinke files. Vanuit Amersfoort liep de vertraging op tot een uur. Rijkswaterstaat adviseerde automobilisten om hun reis richting Apeldoorn voorlopig uit te stellen tot na de ochtendspits.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.