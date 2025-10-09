Terug

Grote file op A1 bij Barneveld na ongeval met motorrijder: 'Stel je reis uit'

Ongeluk

Vandaag, 08:21 - Update: 48 minuten geleden

De A1 richting Apeldoorn was donderdagochtend afgesloten bij Barneveld na een ongeval met een motorrijder. Daardoor ontstond een flinke file.

Bij het ongeval waren een motorrijder en een witte bestelbus betrokken. De opzittende van de motor was aanspreekbaar, aldus een woordvoerder van de politie tegen Hart van Nederland.

Verkeer richting Apeldoorn werd omgeleid via de A30, A12 en A50 richting Arnhem. Het verkeer dat nog op de A1 stond, werd eerst weggeleid, waarna de weg opnieuw werd afgesloten voor onderzoek en berging.

Vertraging tot een uur

De afsluiting zorgde voor flinke files. Vanuit Amersfoort liep de vertraging op tot een uur. Rijkswaterstaat adviseerde automobilisten om hun reis richting Apeldoorn voorlopig uit te stellen tot na de ochtendspits.

