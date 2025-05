Zeldzame oldtimer sportwagen crasht bij proefrit in Barlo

Een zeldzame sportwagen is maandagmiddag tegen een boom gebotst in Barlo, een buurtschap van de gemeente Aalten. Volgens de politie gebeurde het eenzijdige ongeval rond 13.15 uur. De bestuurder is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Op beelden is te zien dat de oldtimer een enorme klap heeft gemaakt. De voorkant aan de bestuurderszijde is volledig verwoest.

Proefritje

Een 112-verslaggever ter plaatse meldt dat het gaat om een Iso Rivolta Bizzarini, dat is een uiterst zeldzame Italiaanse sportwagen. Volgens de Gelderlander gebeurde het ongeval op de Straksweg toen een monteur een proefritje met de oldtimer maakte. De auto zou tussen de 450.000 en 600.000 euro waard zijn.