Automobilist rijdt viaduct af en komt op andere snelweg terecht

Een automobilist is dinsdagmiddag bij knooppunt Herveld van de A50 geraakt en beneden op de A15 terechtgekomen. Het opvallende ongeluk gebeurde op de verbindingslus vanaf de A50 vanuit Oss. Hoe het voertuig op de andere snelweg belandde, is nog onduidelijk, schrijft Omroep Gelderland.

De bestuurder raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto liep zware schade op en wordt geborgen.

Verbindingslussen afgesloten

Door het ongeval zijn meerdere verbindingslussen afgesloten, waaronder de route van de A50 naar de A15 richting Bemmel en de lus van de A15 richting de A50 naar knooppunt Waterberg.