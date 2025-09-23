Terug

Voetganger gereanimeerd na aanrijding bij Gelredome, bestuurder aangehouden

Ongeluk

Vandaag, 12:40

In de buurt van stadion Gelredome in Arnhem is dinsdagochtend een vrouw gereanimeerd nadat ze geschept werd door een auto. De bestuurder van de auto is aangehouden, vertelt de politie tegen Hart van Nederland.

De hulpdiensten kregen rond 09.00 uur een melding van het ongeluk op de Batavierenweg. Naast de politie waren meerdere ambulances ter plaatse en er werd een traumahelikopter opgeroepen om hulp te verlenen. Het slachtoffer is ter plekke gereanimeerd en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De weg is afgezet. De politie doet onderzoek naar het incident.

