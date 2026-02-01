Volg Hart van Nederland
Opmerkelijk: automobilist rijdt met pick-up trap op en slaat op de vlucht

Ongeluk

Vandaag, 11:20 - Update: 2 uur geleden

Een automobilist heeft in het centrum van Arnhem voor een opvallende situatie gezorgd met een terreinwagen. In de nacht van zaterdag op zondag probeerde de bestuurder met zijn pick-up een trap op het Nieuwe Plein te nemen, maar die poging liep anders dan gepland.

"De auto is rond 05.00 uur naar boven gereden, waarna de bestuurder de bocht niet kon maken. Toen is hij achteruit naar beneden gereden, maar vast komen te zitten", vertelt wijkagent Eric Hortensius tegen Omroep Gelderland. Een collega sprak later met een getuige over het incident.

'Hij doet niet open'

Na de mislukte stunt liet de bestuurder het voertuig achter en ging hij te voet ervandoor. "Collega's zijn bij de eigenaar van de terreinwagen aan de deur geweest, maar hij doet niet open en laat niets van zich horen. We gaan wel met hem spreken."

Wat de man tot zijn actie bracht, is vooralsnog onduidelijk. "Hij zal waarschijnlijk een proces-verbaal krijgen voor het verlaten van de plaats van een ongeval. Drankgebruik hebben we niet kunnen onderzoeken", aldus de wijkagent tegen de Gelderse omroep.

Door Redactie Hart van Nederland

