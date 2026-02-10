Rouwauto geraakt bij ongeluk in Arnhem, uitvaart loopt vertraging op

Een uitvaart in Arnhem heeft dinsdagmiddag vertraging opgelopen door een ongeluk met een rouwauto. De zwarte wagen raakte beschadigd toen een ander voertuig er van achteren op botste. Dat meldt Omroep Gelderland.

Het ongeluk gebeurde rond 12.30 uur op de Schelmseweg. Naast de rouwauto liepen ook twee andere voertuigen zware schade op. Een ambulance kwam ter plaatse om de inzittenden van de voertuigen te controleren. Voor zover bekend raakte bij het ongeluk verder niemand gewond.

Door de klap raakten de zijkant en vooral de achterklep van de rouwauto zwaar beschadigd. Daardoor kon de overledene niet direct uit de wagen worden gehaald, aldus de omroep.

Wat de exacte oorzaak van de aanrijding is, wordt onderzocht. Het is onduidelijk of de andere betrokken voertuigen deel uitmaakten van de rouwstoet.

De uitvaart liep door het ongeluk vertraging op. Hoe lang die vertraging precies duurde, is niet bekend.