Motorrijder zwaargewond na harde klap op A50 bij Apeldoorn

Een motorrijder is vrijdagavond zwaargewond geraakt bij een ernstig ongeluk op de A50 richting Zwolle, ter hoogte van Apeldoorn. Rond 21.30 uur botste de motor hard op een personenauto. Daarbij werd ook een tweede auto geraakt.

De hulpdiensten rukten groots uit. Volgens een politiewoordvoerder moest de motorrijder ter plekke gereanimeerd worden. Met spoed is hij daarna naar het ziekenhuis gebracht, onder begeleiding van de politie. Een traumahelikopter landde onderweg, zodat een arts van het Mobiel Medisch Team de zorg in de ambulance kon overnemen.

Met spoed naar het ziekenhuis

De toestand van de motorrijder is volgens een officier van dienst 'kritiek'. Hij zou ernstig hoofdletsel hebben. In de voorruit van een van de betrokken auto's zit een flinke barst. De bestuurder van die auto is door de politie meegenomen, wat gebruikelijk is bij zware ongevallen.

Over de precieze oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie onderzoekt de toedracht met hulp van een team van verkeersongevallenanalyse.

De A50 richting Zwolle werd vlak na het ongeluk volledig afgesloten voor onderzoek en hulpverlening. Inmiddels is de weg weer open.