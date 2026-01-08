Volg Hart van Nederland
Dode door ongeval op A1 bij Apeldoorn, mogelijk door gladheid

Ongeluk

Vandaag, 08:29 - Update: 1 uur geleden

Bij een ongeluk op de A1 bij Apeldoorn-Zuid is donderdagochtend een persoon om het leven gekomen. Dat meldt een politiewoordvoerster. Het slachtoffer botste met een auto op een andere auto die op dat moment werd geborgen. Er raakten verder geen mensen gewond.

De woordvoerster kan nog niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer. Er wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren en of gladheid daarbij een rol heeft gespeeld.

Omdat de politie onderzoek doet, is voorlopig alleen de linkerrijstrook open. Rijkswaterstaat verwacht dat dit tot ongeveer 10.30 uur duurt.

Door ANP

