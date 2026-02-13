Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Vrachtwagenchauffeur zwaargewond na zwaar ongeluk op A50 bij Arnhem, weg dicht

Ongeluk

Vandaag, 19:31 - Update: 16 minuten geleden

Link gekopieerd

Op de A50 bij Apeldoorn is vrijdagmiddag een vrachtwagen op zijn kant beland bij een ernstig ongeluk. De bestuurder raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De snelweg is afgesloten voor onderzoek en bergingswerkzaamheden.

Volgens de politie Oost-Nederland kwam de melding aan het eind van de middag binnen. "Vlak na het ongeluk brak er een brand uit, maar die was snel onder controle." De bestuurder zat bekneld en is door de brandweer bevrijd. Volgens de politie is hij zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Weg dicht voor berging en onderzoek

Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt onderzocht. De A50 is voorlopig afgesloten vanwege de berging van de vrachtwagen. Automobilisten moeten rekening houden met ruim een uur vertraging.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.