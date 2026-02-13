Vrachtwagenchauffeur zwaargewond na zwaar ongeluk op A50 bij Arnhem, weg dicht

Op de A50 bij Apeldoorn is vrijdagmiddag een vrachtwagen op zijn kant beland bij een ernstig ongeluk. De bestuurder raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De snelweg is afgesloten voor onderzoek en bergingswerkzaamheden.

Volgens de politie Oost-Nederland kwam de melding aan het eind van de middag binnen. "Vlak na het ongeluk brak er een brand uit, maar die was snel onder controle." De bestuurder zat bekneld en is door de brandweer bevrijd. Volgens de politie is hij zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Weg dicht voor berging en onderzoek

Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt onderzocht. De A50 is voorlopig afgesloten vanwege de berging van de vrachtwagen. Automobilisten moeten rekening houden met ruim een uur vertraging.