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Traumahelikopter landt op A12 na ernstig ongeluk bij Ede

Ongeluk

Vandaag, 11:11

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De A12 richting Utrecht en Den Haag is afgesloten tussen knooppunt Grijsoord en knooppunt Maanderbroek in Gelderland. Een traumahelikopter moest op de snelweg landen om hulp te verlenen bij een incident. De weg is tijdelijk afgesloten en de vertraging loopt op tot ruim een uur.

Details over het verkeersongeval zijn niet bekendgemaakt, maar volgens Rijkswaterstaat is er één persoon meegenomen door de traumahelikopter voor behandeling in een ziekenhuis.

Beeld: SPS Media

Beeld: SPS Media

Vertraging

Verkeer dat was ingesloten tussen beide knooppunten werd bij afrit Ede de weg afgeleid. Om te voorkomen dat Ede volstroomde met verkeer, werd iets later ook verkeer langs het incident gelaten.

Voor verkeer richting Utrecht is vanaf knooppunt Waterberg een omleiding ingesteld via de A50 en A1. Vanaf Grijsoord is ormijden via de A50 en A15 ook mogelijk.

Vanuit Arnhem liep de vertraging snel op, meldde Rijkswaterstaat. Rond 11.30 uur bedroeg die zo'n drie kwartier. Door een Duitse feestdag rijdt er donderdag meer verkeer het land binnen.

Rijkswaterstaat verwacht om 15.00 uur de hele weg weer vrij te geven en eerder mogelijk al enkele rijstroken.

Door Redactie Hart van Nederland

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