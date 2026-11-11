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Geen treinen tussen Utrecht en Eindhoven na aanrijding, ook hinder op andere trajecten

Geen treinen tussen Utrecht en Eindhoven na aanrijding, ook hinder op andere trajecten

Ongeluk

Vandaag, 09:25

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Door een aanrijding bij Houten rijden er woensdagochtend tijdens de spits geen treinen tussen Houten en Geldermalsen. De verstoring heeft ook gevolgen voor reizigers tussen Utrecht en Eindhoven. Volgens de NS duurt de hinder naar verwachting tot 10.00 uur.

Tussen Houten en Geldermalsen zet de NS slechts zeer beperkt vervangende bussen in. Reizigers tussen Utrecht en Eindhoven kunnen omreizen via Rotterdam of Nijmegen, maar moeten dan rekening houden met ongeveer een uur extra reistijd.

Ook minder treinen richting Amsterdam

De gevolgen van de aanrijding zijn ook op andere trajecten merkbaar. Zo rijden er minder treinen tussen Utrecht en Schiphol en tussen Utrecht en Amsterdam.

Reizigers wordt aangeraden voor vertrek de actuele reisinformatie te controleren.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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