Man (20) overleden bij aanrijding met vrachtwagen in Tzum, bijrijder zwaargewond

Bij een ernstig verkeersongeval in het Friese dorp Tzum is dinsdagavond een 20-jarige man uit Franeker overleden. Hij bestuurde een personenauto die in botsing kwam met een vrachtwagen, meldt de politie.

De bijrijder van de personenauto, een 19-jarige man die ook uit Franeker komt, raakte zwaargewond. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Het ongeval gebeurde op de Lollumerweg. De weg blijft nog enige tijd afgesloten voor berging van de voertuigen en politieonderzoek.