Dode (21) na ernstig ongeval in Sneek, man (52) zwaargewond

Ongeluk

Vandaag, 16:15

Een ernstig verkeersongeval in Sneek heeft dinsdagmiddag het leven gekost aan een 21-jarige man. Bij het ongeluk, waarbij twee auto's betrokken waren, raakte de bestuurder van de andere auto zwaargewond. Dat meldt de politie.

Het ongeval gebeurde rond 13.00 uur op de Stadsrondweg-Oost (N354). Hulpdiensten, waaronder meerdere ambulances en een traumahelikopter, waren snel ter plaatse. Voor het 21-jarige slachtoffer uit de gemeente Waadhoeke (Friesland) mocht hulp helaas niet meer baten. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De andere bestuurder, een 52-jarige man uit Lemmer, raakte ernstig gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Frontale botsing

Volgens een correspondent ter plaatse zijn de auto's frontaal op elkaar gebotst. Op beelden is te zien dat beide voertuigen zwaar beschadigd zijn.

Wat er precies is gebeurd, wordt op dit moment onderzocht door de politie.

