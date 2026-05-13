Man (29) ernstig gewond na botsing met lijnbus op N393 bij Sint Jacobiparochie

Een automobilist is woensdag ernstig gewond geraakt bij een zwaar ongeval op de N393 ter hoogte van het Friese Sint Jacobiparochie. De 29-jarige man uit Waadhoeke kwam in botsing met een lijnbus en is naar het ziekenhuis gebracht. Dat laat de politie weten op X.

Het ongeluk gebeurde woensdagmiddag rond 15.40 uur. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De aanrijding zorgde voor flinke schade aan beide voertuigen. Op bovenstaande beelden is te zien hoe brokstukken van de auto verspreid liggen over de weg.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.