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Ernstig ongeluk op A7 bij Oostwold: 'zwangere vrouw en kinderen naar ziekenhuis'

Ongeluk

Vandaag, 17:45

Bij een ernstig ongeluk op de A7 bij Oostwold zijn woensdagmiddag meerdere voertuigen op elkaar gebotst. Zeker twee mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een 112-correspondent zijn een zwangere vrouw en een kind naar het ziekenhuis gebracht. De politie meldt alleen dat twee personen ter controle naar het ziekenhuis zijn gebracht.

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Het ongeluk gebeurde rond 16.25 uur. Twee auto's en een werkbus met aanhanger kwamen met elkaar in botsing. Brandweer, ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen voor de hulpverlening.

De A7 is afgesloten voor de hulpverlening en onderzoek door de politie. Het verkeer wordt omgeleid. Daardoor zijn grote files ontstaan en moeten automobilisten rekening houden met vertraging.

Nog een ongeluk in de file

In de file die door het ongeluk bij Oostwold ontstond, ging het bij Hoogkerk opnieuw mis. Daar botsten drie auto's op elkaar.

Ook bij dat ongeluk zijn hulpdiensten aanwezig. Er raakte niemand gewond. Twee voertuigen liepen wel forse schade op en worden door een berger afgesleept.

Door Redactie Hart van Nederland
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