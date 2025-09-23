Terug

Motorrijder (21) overleden door botsing met auto in Friese Nijeberkoop

Ongeluk

Vandaag, 14:24

Een 21-jarige man uit het Friese Wolvega is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk in Nijeberkoop. Hij reed op een motor toen hij in botsing kwam met een auto op de N351.

Het ongeluk gebeurde dinsdagochtend om 09.30 uur. Er lagen door de klap brokstukken van de motor op de weg. De man raakte zwaar gewond bij het ongeluk en overleed ter plaatse. De bestuurder van de auto heeft niks opgelopen.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht door de politie.

ANP

