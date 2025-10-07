Terug

Koe dood na aanrijding met vrachtwagen op N31 in Friesland

Vandaag, 23:11

Op de N31, ook wel de Wâldwei genoemd, ging het dinsdagavond mis. Een groep koeien liep plotseling op de snelweg tussen Drachten en Leeuwarden. Eén van de dieren werd daarbij aangereden door een vrachtwagen en overleefde het niet.

De klap was zo hard dat de koe direct naast de weg belandde. De overige dieren liepen nog op de rijbaan en moesten eerst worden gevangen. Daardoor werd de weg richting Leeuwarden tijdelijk afgesloten, wat voor flinke vertraging zorgde voor automobilisten.

Met de schrik vrij

De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij, maar zijn voertuig liep forse schade op. De vrachtwagen kon na controle wel verder rijden.

Hoe de koeien op de N31 terechtkwamen, is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk zijn ze ontsnapt uit een nabijgelegen weiland. De dode koe is later op de avond opgehaald door een gespecialiseerd bedrijf.

De N31 is inmiddels weer open.

