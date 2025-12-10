Automobiliste ramt tankstation in Leeuwarden, mogelijk onder invloed

Ongeluk
Vandaag, 13:46
Op de Middelzeelaan in Leeuwarden is woensdagochtend een automobiliste tegen een onbemand tankstation gereden. Eerst raakte ze een verkeersbord, daarna botste ze tegen een benzinepomp.
De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht voor medische controle. Daarop is ze aangehouden, omdat de politie vermoedt dat ze onder invloed was.
De brandweer heeft het explosiegevaar weggenomen. "Je kunt er nu rustig langsfietsen", laat de politie aan Hart van Nederland weten.
