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Voetganger (21) en motorrijder (43) ernstig gewond door ongeluk Leeuwarden

Ongeluk

Vandaag, 15:15

Een motorrijder en een voetganger zijn woensdag ernstig gewond geraakt door een verkeersongeval in Leeuwarden. Het ongeluk gebeurde rond 12.20 uur op de Groningerstraatweg in de Friese hoofdstad. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De voetganger is een 21-jarige vrouw uit de eveneens Friese gemeente Tytsjerksteradiel. De motorrijder is een 43-jarige vrouw en komt uit Leeuwarden.

Geschept op de stoep

Volgens een correspondent ter plaatse raakte de motorrijder van de weg. Daarbij zou ze tegen een auto gebotst zijn en is ze vervolgens te water geraakt. Vervolgens is ook een voetganger geschept die op de stoep liep. Op beelden is te zien hoe de motor door hulpdiensten uit het water wordt gehaald.

De politie laat op X weten te onderzoeken hoe het ongeluk kon gebeuren.

Door ANP
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