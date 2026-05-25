Afsluitdijk naar Leeuwarden dicht door ongeluk met caravan

Vandaag, 14:17

De snelweg A7 over de Afsluitdijk naar Leeuwarden is dicht door een ongeluk met een caravan en een auto. Dat meldt Rijkswaterstaat. De weg ligt bezaaid met brokstukken.

De ANWB meldt dat het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Lorentzsluizen. Verkeer richting Friesland wordt geadviseerd om te rijden via de A8, A10, A1 en A6.

Rijkswaterstaat meldt rond 14.30 uur: 'De bergings- en opruimwerkzaamheden zijn al begonnen. We verwachten rond 15.00 uur een rijstrook vrij te kunnen geven. De volledige afhandeling duurt naar verwachting nog tot 16.30 uur.'

Door ANP

