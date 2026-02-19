Volg Hart van Nederland
Automobilist zwaargewond na ongeluk met vrachtwagen op A32 bij Idaerd

Ongeluk

Vandaag, 06:16 - Update: 1 uur geleden

Een automobilist is in de nacht van woensdag op donderdag zwaargewond geraakt bij een ernstig ongeval op de A32 bij het Friese Idaerd. De auto botste rond 01.00 uur op een vrachtwagen, raakte van de weg en kwam in de berm terecht. Volgens de politie is er sprake van zwaar letsel.

Door een nog onbekende oorzaak reed de personenauto achterop de vrachtwagen. Na de klap schoot de auto de berm in en vloog in brand. De bestuurder was de enige inzittende van het voertuig.

Hulpdiensten rukten massaal uit. Politie, brandweer, ambulances en een traumateam kwamen met spoed ter plaatse. De brandweer haalde het slachtoffer uit het wrak, waarna ambulancepersoneel de bestuurder met spoed naar het ziekenhuis heeft gebracht.

Weg tijdelijk afgesloten

De A32 werd tussen Leeuwarden en Akkrum volledig afgesloten om ruimte te maken voor de hulpverlening en het onderzoek. Door het ongeval lagen onderdelen en brokstukken verspreid over het wegdek. Inmiddels is de weg weer open.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Over de exacte toedracht is nog niets bekend.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

