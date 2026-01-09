Twee bestuurders gewond na ongeval op N359 bij Friese Húns

Bij een ongeval op de N359 bij het Friese dorp Húns zijn vrijdagochtend in ieder geval twee personen gewond geraakt. Drie ambulances kwamen ter plaatse. Twee voertuigen botsten frontaal op elkaar. De politie laat aan Hart van Nederland weten dat er mogelijk een derde voertuig bij het ongeval betrokken was.

Een van de voertuigen is vanaf een kruising, onder winterse omstandigheden, op de verkeerde weghelft terechtgekomen. Daarna volgde de botsing. De bestuurders zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie meldt dat rond 11.15 uur de auto’s zijn geborgen en dat het verkeer inmiddels weer rijdt.