Lichaam vermiste kanoër (78) gevonden na aanvaring in Friese Earnewâld

In het Friese Earnewâld is dinsdagmiddag het lichaam gevonden van een 78-jarige man uit de gemeente Smallingerland. Hij werd sinds de ochtend vermist na een aanvaring tussen een kano en een sloep op het water van It Wiid.

De hulpdiensten werden rond 09.10 uur opgeroepen. Volgens de politie raakte de man vermoedelijk te water na de aanvaring ter hoogte van de Feantersdyk. Een grote zoekactie werd opgestart, waarbij onder meer duikers, meerdere boten en een politiehelikopter werden ingezet.

Later op de middag werd het lichaam van de man in het water aangetroffen. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval.