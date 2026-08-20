Fietser zwaargewond door blikseminslag in Dokkum

Een fietser is donderdag zwaargewond geraakt na een blikseminslag in Dokkum. Dat bevestigt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland. Het slachtoffer fietste op dat moment samen met andere fietsers in een groep over de Mockamawei.

Volgens een 112-fotograaf ter plaatse sloeg de bliksem rond 11.50 uur in. Het slachtoffer raakte daarbij zwaargewond.

Traumahelikopter opgeroepen

De hulpdiensten rukten massaal uit om hulp te verlenen. Onder meer een traumahelikopter en twee ambulances kwamen naar de Mockamawei. De zwaargewonde fietser is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie doet geen verdere mededelingen.