Man (19) overleden bij ernstig auto-ongeluk in De Wilgen, drie anderen gewond

Bij een eenzijdig auto-ongeval dinsdag in het Friese De Wilgen is een 19-jarige man uit Dokkum overleden. Dat meldt de politie woensdagochtend. Drie andere inzittenden raakten gewond.

Het ongeval gebeurde rond 17.20 uur aan de Drachtster Heawei. De politie maakte dinsdag bekend dat hulpverlening ter plaatse was en meerdere inzittenden gewond waren geraakt. Een dag later blijkt dat een 19-jarige man het ongeluk niet heeft overleefd.

In de auto zaten nog drie andere inzittenden. Zij raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Informatie over hun identiteit is niet bekend.

Dinsdag is de politie begonnen aan het onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Woensdag gaat dit onderzoek verder, aldus de politie.