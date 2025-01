Fors meer aanrijdingen met weginspecteurs, RWS waarschuwt: 'Laat je niet afleiden'

Vorig jaar zijn zestien auto's van weginspecteurs van Rijkswaterstaat (RWS) aangereden. In 2023 en 2022 vonden respectievelijk nog vijf en vier ongelukken plaats. Geen van de aangereden weginspecteurs raakte ernstig gewond, wel had iemand last van de arm nadat diegene geschampt was door een auto.

RWS maakt zich "ernstig zorgen" over de stijging in het aantal aanrijdingen met weginspecteurs en roept mensen op geconcentreerd te rijden en zich niet te laten afleiden. De cijfers onderstrepen volgens RWS de noodzaak van extra oplettendheid op de weg.

Vorig jaar zomer is op de A15 een voertuig van een weginspecteur geramd door een vrachtwagen. De weginspecteur bleef gelukkig ongedeerd (zie bovenstaande video).

Bij de aanrijdingen ontbreekt een "rode draad", legt een woordvoerder uit. RWS heeft veel gedaan om de veiligheid te verbeteren. Zo wordt er in de opleiding tot weginspecteur bijvoorbeeld veel aandacht aan besteed en zijn de lampen op matrixborden aangepast. "Het is altijd zoeken naar de balans tussen veiligheid en in hoeverre de maatregelen afleiden", aldus de woordvoerder.

Onoplettendheid

Volgens haar komt de stijging van het aantal ongelukken dan ook door onoplettendheid. "Ik hoor van weginspecteurs dat mensen achter het stuur vergaderen, appen en bakken kwark eten."

"Ieder incident zorgt niet alleen voor materiële schade, maar heeft ook enorme impact op de collega's, hulpverleners en bergers ter plaatse. We nemen veiligheid uiterst serieus en kijken continu waar het werk nog veiliger kan", aldus directeur wegverkeersmanagement Robert-Jaap Voorn.

ANP