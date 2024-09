Flinke crash op A9: Porsche van ruim 3 ton botst tegen vangrail

Op de A9 bij Zwanenburg in de provincie Noord-Holland is dinsdagavond een Porsche tegen de vangrail gereden. Volgens de NOS is de politie nog op zoek naar de bestuurder. De politie doet onderzoek naar het incident.

Een persfotograaf schrijft op X dat het om een Porsche 911 Turbo S gaat. Dat type auto heeft een nieuwwaarde van minimaal 320.000 euro.

ANP