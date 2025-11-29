Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Vrachtwagen schiet over middenberm en belandt in sloot langs Gooiseweg Zeewolde

Ongeluk

Vandaag, 11:53

Link gekopieerd

Een vrachtwagenchauffeur is zaterdagochtend met de schrik vrijgekomen nadat hij met zijn truck van de weg raakte en in een sloot belandde op de Gooiseweg in Zeewolde. De man vertelt dat het ineens zwart werd voor zijn ogen, zo meldt een correspondent ter plaatse.

Hoe de chauffeur via de middenberm op de verkeerde rijbaan terechtkwam en uiteindelijk in het water belandde, is nog onduidelijk. Omdat de sloot te diep was om zelfstandig de cabine te verlaten, heeft de brandweer hem geholpen. Ambulancepersoneel controleerde hem ter plaatse op lichte verwondingen.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Onderzoek

Eén rijbaan blijft voorlopig afgesloten, zodat hulpdiensten veilig kunnen werken. De vrachtwagen ligt deels in het riet en zal later door een bergingsbedrijf worden verwijderd. Hoe het incident heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.