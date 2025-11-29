Vrachtwagen schiet over middenberm en belandt in sloot langs Gooiseweg Zeewolde

Een vrachtwagenchauffeur is zaterdagochtend met de schrik vrijgekomen nadat hij met zijn truck van de weg raakte en in een sloot belandde op de Gooiseweg in Zeewolde. De man vertelt dat het ineens zwart werd voor zijn ogen, zo meldt een correspondent ter plaatse.

Hoe de chauffeur via de middenberm op de verkeerde rijbaan terechtkwam en uiteindelijk in het water belandde, is nog onduidelijk. Omdat de sloot te diep was om zelfstandig de cabine te verlaten, heeft de brandweer hem geholpen. Ambulancepersoneel controleerde hem ter plaatse op lichte verwondingen.

Onderzoek

Eén rijbaan blijft voorlopig afgesloten, zodat hulpdiensten veilig kunnen werken. De vrachtwagen ligt deels in het riet en zal later door een bergingsbedrijf worden verwijderd. Hoe het incident heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht.