Motorrijder overleden na ongeluk met auto in Lelystad

Een motorrijder is woensdagochtend overleden na een ernstig ongeval met een auto in Lelystad. Dat meldt de politie.

Het ongeval gebeurde rond 10.00 uur aan de Larserweg. Hulpdiensten, waaronder de brandweer, ambulance en politie, snelden zich naar de plek toe. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Helaas mocht hulp niet meer baten: de man overleed ter plekke.

De Larserweg is volledig afgesloten voor verkeer. De politie doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht van het ongeval.