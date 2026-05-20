Motorrijder overlijdt bij aanrijding op A6 bij Lelystad, auto over de kop

Ongeluk

Vandaag, 12:11

Een motorrijder is woensdagochtend om het leven gekomen bij een ernstig verkeersongeval op de A6 bij Lelystad. Dat gebeurde nadat de motorrijder werd aangereden door een auto.

Het ongeluk gebeurde rond 07.15 uur in de richting van Emmeloord. Door de harde klap sloeg de auto over de kop en kwam uiteindelijk in de berm terecht. Meerdere hulpdiensten kwamen met spoed naar de A6. Ook een traumahelikopter werd ingezet om medische hulp te verlenen.

Agenten hebben de motorrijder nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. De motorrijder bleek na de komst van medische hulpverlening al overleden. De bestuurder van de auto is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

A6 dicht

De snelweg is volledig afgesloten. Rijkswaterstaat meldt dat de afhandeling van het ongeval waarschijnlijk tot rond het middaguur duurt. Verkeer richting Emmeloord wordt omgeleid en weggebruikers moeten rekening houden met vertragingen.

Hoe de aanrijding precies heeft kunnen gebeuren, wordt onderzocht. De politie vraagt mensen die meer hebben gezien contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.  

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

