Motorrijder overleden door botsing met auto in Lelystad, auto vloog over de kop

Een motorrijder is woensdagmiddag om het leven gekomen door een botsing met een auto op de Visarenddreef in Lelystad. De auto vloog door de botsing over de kop.

Het ongeluk vond rond 15.00 uur plaats, toen de motorrijder en de auto botsten op een kruispunt. Een traumahelikopter werd opgeroepen.

De bestuurder van de auto is volgens Omroep Flevoland zwaargewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

De politie doet onderzoek en deelt niet meer informatie.