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Vrouw (70) overlijdt bij aanrijding in Lelystad, politie doet onderzoek

Ongeluk

Vandaag, 19:39

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Een 70-jarige vrouw is vrijdag overleden na een aanrijding met een auto op de Kempenaar in Lelystad. Ze raakte bij het ongeluk ernstig gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed ze later aan haar verwondingen, meldt de politie.

De bestuurder van de auto, een 74-jarige man, is door de politie aangemerkt als verdachte. Dat is gebeurd in het kader van het onderzoek naar het dodelijke ongeluk.

Onderzoek naar toedracht

Hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval en kijkt daarbij ook naar de precieze rol en betrokkenheid van de automobilist.

Het onderzoek naar het tragische ongeval is nog in volle gang.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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