Automobilist komt om het leven na botsing met vrachtwagen in Lelystad

In Lelystad is woensdag een automobilist om het leven gekomen nadat deze achterop een vrachtwagen was gebotst. Dat gebeurde rond 07.45 uur op de Larserweg op de N302. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar dat mocht helaas niet meer baten.

De politie doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht van het ongeval, en de N302 was na het ongeluk enige tijd volledig afgesloten. Dit resulteerde in een lange file vanuit Harderwijk richting Lelystad.

Hulp tevergeefs

De bestuurder van de personenauto is bij het ongeval om het leven gekomen. De brandweer, ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen, maar de hulp kwam tevergeefs.