Automobilist komt om het leven na botsing met vrachtwagen in Lelystad

Ongeluk
Vandaag, 11:13
In Lelystad is woensdag een automobilist om het leven gekomen nadat deze achterop een vrachtwagen was gebotst. Dat gebeurde rond 07.45 uur op de Larserweg op de N302. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar dat mocht helaas niet meer baten.
De politie doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht van het ongeval, en de N302 was na het ongeluk enige tijd volledig afgesloten. Dit resulteerde in een lange file vanuit Harderwijk richting Lelystad.
De bestuurder van de personenauto is bij het ongeval om het leven gekomen. De brandweer, ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen, maar de hulp kwam tevergeefs.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.