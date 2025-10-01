Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Automobilist komt om het leven na botsing met vrachtwagen in Lelystad

Ongeluk

Vandaag, 11:13

Link gekopieerd

In Lelystad is woensdag een automobilist om het leven gekomen nadat deze achterop een vrachtwagen was gebotst. Dat gebeurde rond 07.45 uur op de Larserweg op de N302. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar dat mocht helaas niet meer baten.

De politie doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht van het ongeval, en de N302 was na het ongeluk enige tijd volledig afgesloten. Dit resulteerde in een lange file vanuit Harderwijk richting Lelystad.

Hulp tevergeefs

De bestuurder van de personenauto is bij het ongeval om het leven gekomen. De brandweer, ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen, maar de hulp kwam tevergeefs.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.