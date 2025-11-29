Ernstig ongeval op Oostvaardersdijk: één dode, meerdere gewonden

Op de Oostvaardersdijk (N701) bij Lelystad heeft vrijdagavond een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden waarbij één persoon is omgekomen. Drie anderen raakten gewond, meldt de politie. Bij de botsing waren meerdere voertuigen betrokken; één auto is daarbij in het water terechtgekomen.

Het ongeluk gebeurde rond 20.40 uur op de dijk richting Almere, waar drie auto’s frontaal met elkaar in botsing kwamen. De schade is groot. Duikers van de brandweer zijn in het water op zoek naar mogelijke inzittenden van het te water geraakte voertuig.