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Twee gewonden na aanrijding snelweg Emmeloord, rijbanen afgesloten

Ongeluk

Vandaag, 10:58

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Een zware aanrijding op de A6 bij Emmeloord heeft voor de nodige schade en helaas ook letsel gezorgd. Op de afrit van de Muntweg naar de snelweg ging het rond 08.00 uur mis: meerdere auto's klapten op elkaar. Daarbij raakten twee personen gewond, waarvan één ernstig. De rest kwam met de schrik vrij.

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Op de afrit stond een file, waar een achteropkomende automobilist te laat op gereageerd zou hebben. Daardoor botsten meerdere voertuigen op elkaar. Volgens een correspondent is de vrouw die de hardste klap opving ook de zwaargewonde persoon en is ze met spoed naar het ziekenhuis afgevoerd.

De andere gewonde is de automobilist die op de file inreed. Door de klap ontstond er ook flink wat schade en vlogen de brokstukken over het wegdek. Daardoor werden meerdere rijstroken afgesloten, die inmiddels weer open zijn. Een berger is eraan te pas gekomen om de in totaal vier betrokken voertuigen af te voeren.

Door de wegafsluiting ontstond er een kilometerslange file, die inmiddels weer opgelost is.

Door Daniël Bom
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