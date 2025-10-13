Terug

Jongen vast onder auto na botsing in Emmeloord: brandweer schiet te hulp

Ongeluk

Vandaag, 11:22 - Update: 1 uur geleden

Een jongen is maandagochtend in Emmeloord gewond geraakt na een botsing met een auto. Hij raakte bekneld onder het voertuig. Door hulp van de brandweer kon hij uiteindelijk zelf onder de auto vandaan komen.

Het ongeval gebeurde rond 08.15 uur op de kruising van de Europalaan met de Maasstraat. De jongen zat op de fiets toen hij in botsing kwam met de auto. Na het ongeval zat de jongen vast onder de auto. Omstanders verleenden direct eerste hulp en belden 112. Hulpdiensten, waaronder de brandweer, politie en twee ambulances, kwamen snel ter plaatse.

Krik en houten blokken

Met behulp van een krik en houten blokken kon de brandweer de auto optillen om ruimte te maken. De jongen wist daarna zelf onder de auto vandaan te kruipen. Hij had lichte verwondingen opgelopen en is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Ook een traumahelikopter was opgeroepen, maar die bleek uiteindelijk niet nodig en werd onderweg afgemeld.

De automobiliste was ontdaan, maar kon haar weg vervolgen. De Europalaan was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. "Het onderzoek naar dit incident loopt nog", aldus de woordvoerder van politie tegen Hart van Nederland.

