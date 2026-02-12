Persoon overleden bij ongeval met bedrijfsbusje in Emmeloord

Bij een bedrijfsunit aan de Verlengde Gildenweg in Emmeloord is donderdagochtend een persoon om het leven gekomen. Rond 05:30 uur ging het mis met een bedrijfsbusje. Het slachtoffer overleed ter plekke.

Wat er precies is gebeurd, is nog onbekend. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. De brandweer kwam naar de locatie om zichtschermen rondom het busje te plaatsen.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Ook de arbeidsinspectie is betrokken bij het onderzoek.