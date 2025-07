Motorrijder (59) uit Doornspijk overleden na crash bij Dronten

Een 59-jarige motorrijder uit Doornspijk is vrijdagavond overleden na een ernstig ongeval op de Elburgerweg bij Dronten (Flevoland). De man raakte zwaargewond nadat hij door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur verloor en ten val kwam.

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor zeven. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse: meerdere ambulances en een traumahelikopter werden ingezet om medische hulp te bieden. De motorrijder werd direct in de berm naast de weg behandeld, aldus een correspondent ter plaatse.

Weg afgesloten

De zwaargewonde man is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij later op de avond aan zijn verwondingen is overleden. Volgens de politie was er geen sprake van betrokkenheid van andere voertuigen.

De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De Elburgerweg, een doorgaande route tussen Dronten en Elburg, was geruime tijd afgesloten voor verkeer.

Hart van Nederland/ANP