Automobilist omgekomen in Creil na in brand vliegen voertuig na botsing

Een automobilist is zaterdagmiddag om het leven gekomen in Creil, Flevoland. Het voertuig van de persoon is na een botsing met een boom in brand gevlogen. De auto stond al in brand toen de hulpdiensten aankwamen en het slachtoffer overleed ter plekke, aldus een correspondent ter plaatse.

Het ongeluk gebeurde rond 14.00 uur op de N712 tussen Creil en Espel. De politie laat weten dat het om een eenzijdig ongeval gaat, maar gaat wel de toedracht ervan onderzoeken. De weg is in beide richtingen dicht voor onderzoek.