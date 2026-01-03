Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Automobilist omgekomen in Creil na in brand vliegen voertuig na botsing

Ongeluk

Vandaag, 17:22 - Update: 44 minuten geleden

Link gekopieerd

Een automobilist is zaterdagmiddag om het leven gekomen in Creil, Flevoland. Het voertuig van de persoon is na een botsing met een boom in brand gevlogen. De auto stond al in brand toen de hulpdiensten aankwamen en het slachtoffer overleed ter plekke, aldus een correspondent ter plaatse.

Het ongeluk gebeurde rond 14.00 uur op de N712 tussen Creil en Espel. De politie laat weten dat het om een eenzijdig ongeval gaat, maar gaat wel de toedracht ervan onderzoeken. De weg is in beide richtingen dicht voor onderzoek.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.