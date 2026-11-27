Op de Lemsterweg bij het Flevolandse Bant is het vrijdagmiddag goed misgegaan toen twee auto's en een vrachtwagen met elkaar in botsing kwamen. Hierbij raakten twee personen gewond, beiden zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Andere betrokkenen zijn nagekeken door het ambulancepersoneel. De ravage op de weg is enorm.

Na de knal, die even voor 14.00 uur plaatsvond, raakten de twee betrokken auto's van de weg. Een belandde in de sloot, de ander werd dat lot bespaard. De vrachtwagen raakte ook beschadigd, want die kwam op zijn zijkant terecht. Een correspondent schrijft dat er in de tank van de vrachtwagen melk zat. De vloeistof lekte enige tijd in de sloot, totdat de brandweer het gat wist af te sluiten.

Naast de toegesnelde brandweer kwamen er ook vijf ambulances en een traumahelikopter ter plaatse. De politie heeft het voorval in onderzoek, een berger voert de kapotte voertuigen af. De Lemsterweg is in beide richtingen afgesloten voor verkeer, iets dat nog tot in de avonduren zal gaan duren.