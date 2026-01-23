Politie zoekt getuigen na vermoedelijke aanrijding bejaarde man

Bij een verkeersongeluk op het Pedersenpad in Almere raakte woensdag een 71-jarige inwoner van Almere zwaargewond. De veroorzaker van het ongeval is doorgereden, en de Almeerder is in het ziekenhuis beland. De politie zoekt mensen die iets gezien of gehoord hebben.

Rond 20.00 uur kwam de melding binnen dat een zwaargewond persoon was aangetroffen op het fietspad van het Pedersenpad. Een voorbijganger die het slachtoffer aantrof, belde direct 112. Agenten waren snel ter plaatse. Na een eerste onderzoek bleek het vermoedelijk te gaan om een aanrijding door een brom- of snorfiets. De bestuurder is doorgereden en het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Getuigen

De politie zoekt mensen die dashcam- of camerabeelden hebben. Hiermee kan een volledig beeld van de situatie worden verkregen.