Fietsster (74) overleden bij botsing met vrachtwagen in Ede

Bij een verkeersongeval in het centrum van Ede is vrijdagochtend een 74-jarige vrouw uit die plaats om het leven gekomen, meldt de politie. Het slachtoffer reed op haar fiets en kwam in botsing met een vrachtwagen. De chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden.

Uit testen kwam naar voren dat de vrachtwagenchauffeur niet onder invloed was van alcohol of drugs. De politie verricht nader onderzoek naar de toedracht van het ongeluk op het Raadhuisplein in de Gelderse plaats. Omstanders die op het moment van de aanrijding aanwezig waren, is slachtofferhulp aangeboden.