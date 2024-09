Voetgangster (62) overleden na aanrijding met auto op N355

Op de N355 tussen het Friese Noordbergum en Twijzel is woensdagochtend een 62-jarige vrouw overleden na een aanrijding met een auto. Ze was op dat moment volgens een correspondent ter plaatse kranten aan het bezorgen.

Rond 06.25 uur ontving de politie een melding over een aanrijding tussen een auto en een voetgangster. Volgens de correspondent werd de vrouw aangereden toen ze de weg overstak om een krant af te leveren.

Het slachtoffer uit Tytsjerksteradiel (Friesland) raakte in eerste instantie zwaargewond. De medische hulpverlening probeerde ter plaatse nog iets voor de vrouw te betekenen, maar dat mocht niet meer baten.

Onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd. De weg is nog de hele ochtend afgesloten in verband met dat onderzoek.