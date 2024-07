Fietsster (57) overleden na botsing met auto in Oss

Een 57-jarige fietsster die woensdagavond zwaargewond raakte bij een botsing met een auto in Oss, is donderdag in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden. Dat schrijft de politie vrijdagochtend op X.

De vrouw kwam woensdagavond rond 18.40 uur op de Lisztgaarde in Oss met haar fiets in botsing met een auto met aanhanger. Ze viel en raakte zwaargewond.

Het slachtoffer werd ter plekke gereanimeerd en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar ze een dag later aan haar verwondingen is overleden. Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend.