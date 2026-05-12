Fietsster (33) overleden na aanrijding met stadsbus in Heenvliet

Een 33-jarige vrouw is dinsdagmiddag overleden nadat ze op de fiets werd aangereden door een stadsbus. Dit gebeurde bij een oversteekplaats aan de Groene Kruisweg in het Zuid-Hollandse Heenvliet. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, meldt de politie.

Meerdere ambulances, politiewagens en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Ondanks de inzet van de hulpdiensten is het slachtoffer overleden.

De buschauffeur is opgevangen en zijn verhaal is aangehoord, aldus de politie. De man is niet aangehouden.