Fietser zwaargewond na aanrijding met trein in Tynaarlo

Ongeluk
Vandaag, 06:59
Een fietser is in de nacht van woensdag op donderdag zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een trein in het Drentse Tynaarlo. Dat meldt de politie.
Het ongeval vond rond 00.50 uur plaats aan de Zuidlaarderweg. De politie doet onderzoek naar de toedracht.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.