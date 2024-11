Fietser zwaargewond na aanrijding met politieauto in Apeldoorn

Een fietser is in de nacht van dinsdag op woensdag zwaargewond geraakt bij een botsing met een politieauto. Dat meldt de Politie Gelderland op X.

Het ongeluk gebeurde op de Europaweg in Apeldoorn. De auto was op weg naar een spoedgeval. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht en de Politie Midden-Nederland doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk, omdat de Politie Gelderland zelf bij het ongeluk was betrokken.

