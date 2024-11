Fietser (72) overleden na botsing met vrachtwagen in Sint Jansklooster

In het Overijsselse Sint Jansklooster is vrijdagochtend een 72-jarige fietser overleden. Dit gebeurde na een botsing tussen de fietser en een vrachtwagen.

De politie meldt op X dat het ongeval gebeurde om 10.30 uur op de Bergkamp. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen snel ter plaatse. Helaas mocht hulp niet meer baten.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. De weg is afgezet en de politie is bezig met een onderzoek.