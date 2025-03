Fietser overleden na aanrijding met trein in Winterswijk, treinverkeer gestremd

In Winterswijk is dinsdagmiddag een fietser om het leven gekomen bij een aanrijding met een trein. De politie kreeg rond 15.45 uur een melding van het ongeluk. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van een spoorwegovergang. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

Door de aanrijding rijden er geen treinen tussen Aalten en Winterswijk. De NS meldt dat de stremming naar verwachting tot 19.15 uur duurt. Reizigers wordt geadviseerd om alternatief vervoer te zoeken.

De politie onderzoekt nog of het om een ongeluk gaat of dat er mogelijk een andere oorzaak is. Het treinverkeer blijft stilgelegd zolang het onderzoek op de plek van het ongeval bezig is.